Під Києвом керівництво психоневрологічних інтернатів підпільно збувало вакцину від коронавірусу: відео

Поліція Київщини викрила злочинну схему розтрати препаратів.

Під Києвом керівництво психоневрологічних інтернатів підпільно збувало вакцину від корона вірусу.

Правоохоронці Київщини викрили злочинну схему розтрати препаратів.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Поліцейські здійснили шість санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів закладу у рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

Викрили злочинну схему працівники Бучанського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бучанської окружної прокуратури за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НПУ та за підтримки бійців КОРД.

"Так, у рамках Механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин", - повідомили у поліції.

Підпільно збували державну вакцину: правоохоронці Київщини викрили злочинну схему розтрати препаратів Поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади. Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів закладу в рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення. Викрили злочинну схему працівники Бучанського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бучанської окружної прокуратури за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НПУ та за підтримки бійців КОРД. Так, у рамках Механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин. За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Цензор.НЕТ Суспільне Новини Українська правда УНН - Українські Національні Новини Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 15 червня 2021 р.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання. Працюватимуть у МВЦ не у суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю.

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