Під Києвом хочуть звести кладовище з крематорієм розміром з аеропорт (план)

Під Києвом хочуть звести кладовище з крематорієм розміром з аеропорт (план)

Місцеві обурені та шоковані, кажуть, що їм не треба постійних похоронних процесій на центральній вулиці.

Під Києвом хочуть звести кладовище з крематорієм розміром з аеропорт.

Місцеві мешканці обурені та шоковані, кажуть, що їм не треба постійних похоронних процесій на центральній вулиці.

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Про це йдеться у повідомленні спільноти "Територія Гірської громади" у Facebook.

Зокрема місцевий мешканець Олександр К. повідомив що у селі Мартусівка Бориспільського району Київської області заплановане мега-кладовище на 1 мільйон поховань.

"Інформація наступна: нас хочуть "ощасливити" мега-кладовищем з крематорієм під нашими вікнами. Куди будуть везти покійників з усього Києва. І все це хочуть втулити між Петропавлівським і Мартусівкою (територія Золочівської і Гірської ОТГ). Подивіться на картинку щоб побачити: заплановане кладовище розміром більше за всю Мартусівку! Площа 250 Га! Воно лише трохи менше за всю територію аеропорту разом зі злітними смугами", - зазначив він.

Для тих, хто не уявляє, який це треш, Олександр пояснює: "Цей крематорій, і те мега-кладовище будуватимуться не для жителів Гірської чи Золочівської ОТГ. Це планується для обслуговування Києва. А там живе під 5 мільйонів людей. Яких будуть везти спалювати і ховати прямо у нас під боком".

Він додає, що місцевих може очікувати наступне:

"Постійні похоронні процесії на Центральній вулиці. Бо всіх покійників будуть везти по Бориспільській трасі через всю Гору до Мартусівки.

Значне погіршення транспортної логістики. Нам і так в часи пік проблемно проїжджати по вул. Центральна, а тоді буде значно гірше. Уявіть собі суцільні пробки на світлофорах з похоронних машин.

Крематорій. Ті печі будуть працювати постійно, спалюючи покійників. А ми будемо все це нюхати і цим дихати.

Головними прикрасами Гірської ОТГ будуть аеропорт і крематорій з мега-кладовищем.

Наші сільські кладовища в Горі, Мартусівці, Ревному позакривають (розширяти їх точно не будуть) і відправлять нас всіх ховати своїх рідних і близьких на мега-кладовищі. За київськими розцінками.

Про естетику, моральний стан після щоденного споглядання на той крематорій і поля хрестів я вже мовчу.

Подумайте і порахуйте, наскільки впаде ціна всієї нерухомості на всій трасі від Гори до Процева з Рогозовом? Бо хто захоче купувати тут землю чи будинки? Щоб жити на кладовищі?".

Учасники спільноти "Територія Гірської громади" переконані, що місцева влада в Гірській та Золочівській ОТГ має зробити все, щоб цей проєкт помер. "І ця влада має всю повноту повноважень цього домогтися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Румунії є веселе кладовище - єдине в світі, куди приходять не плакати, а сміятися.

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