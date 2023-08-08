Під Києвом хлопець підпалив дві автівки родичів через сімейний конфлікт: фото

23-річний хлопець сам зізнався, що вчинив підпал через конфлікт у родині.

Мешканець села Мирча Київської області підпалив автівки родичів через сімейний конфлікт.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"8 серпня, близько 3 години, до Бучанського управління поліції Київщини звернулась жінка, яка повідомила про займання автомобілів Mitsubishi та Kia, які належать членам її родини. На щастя, власники вчасно помітили пожежу, і вогонь лише частково пошкодив майно", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розшукали палія: ним виявився 23-річний родич заявниці. Хлопець зізнався, що вчинив підпал через конфлікт у родині.

Спалена хлопцем автівка. Фото: поліція Київщини

За фактом умисного пошкодження чужого майна слідчі розпочали досудове розслідування. Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через ревнощі підпалив будинок колишньої коханої.

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