Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Києвом хлопцю вручили повістку, бо слухав російський реп на вулиці

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
625
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Києвом хлопцю вручили повістку, бо слухав російський реп на вулиці

У Боярці поціновувачу російського репу вручили повістку / Фото: Pexels

Молодик підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресорки.

У Боярці Київської області на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Як зазначили у відомстві, жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила хлопцю зауваження, але він почав сперечатися з нею. Тоді вона повідомила про інцидент у поліцію.

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП]. Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

Слухали реп держави-агресора в громадському місці: Поліцейські Київщини задокументували правопорушників У Боярці на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП]. Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень СТБ Телеканал ICTV УНН. Українські Національні Новини Моя Київщина Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Тиждень УНІАН Interfax-Ukraine

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 18 липня 2023 р.

Нагадаємо, на чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса у кафе під Києвом, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. А чоловіку вручили повістку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
625
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація