Під Києвом хлопцю вручили повістку, бо слухав російський реп на вулиці

У Боярці Київської області на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Як зазначили у відомстві, жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила хлопцю зауваження, але він почав сперечатися з нею. Тоді вона повідомила про інцидент у поліцію.

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Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП]. Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

Слухали реп держави-агресора в громадському місці: Поліцейські Київщини задокументували правопорушників У Боярці на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП]. Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень СТБ Телеканал ICTV УНН. Українські Національні Новини Моя Київщина Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Тиждень УНІАН Interfax-Ukraine Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 18 липня 2023 р.

Нагадаємо, на чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса у кафе під Києвом, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. А чоловіку вручили повістку.

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