Під Києвом електричка насмерть збила чоловіка: деталі трагедії

У Фастові 25 листопада близько 20:45 на залізничних коліях стався трагічний інцидент: під колеса вантажного електропотяга, який рухався за маршрутом «Козятин-Миронівка», потрапив 48-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Києва.

Попри те, що машиніст застосував екстрене гальмування та подав звуковий сигнал, уникнути аварії не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Фастівським управлінням поліції Київської області розпочато досудове розслідування за статтею 276 частина 3 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують громадянам, що залізничні колії є зоною підвищеної небезпеки. Важливо бути обережними, особливо в темний час доби, та носити світловідбивні елементи на одязі для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 15 грудня запускає пряме залізничне сполучення між Львовом та Кишиневом, столицею Молдови.

Читайте також: