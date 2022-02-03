Під Києвом двоє молодиків зламали пам'ятний хрест заради розваги: фото

Напередодні 19- та 20-річний хлопці вживали алкоголь.

Під Києвом двоє молодиків напідпитку пошкодили пам'ятний хрест.

Інцидент стався у ніч проти 2 лютого між селами Плоске та Гоголів.

Про це до поліції повідомили очевидці.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи зловмисників.

Так, за попередніми даними, напередодні 19- та 20-річний місцеві жителі вживали алкогольні напої. Дорогою додому молодики вирішили "розважитись" тому один із них вдарив ногою хрест, внаслідок чого пам’ятний знак зламався.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Броварах 19-річний хлопець інсценував розбійний напад та обікрав власну квартиру, щоб поповнити рахунок онлайн-казино.

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