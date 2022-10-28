Під Києвом дворічний малюк сперся на москітну сітку і вилетів з третього поверху

Мати в цей час займалася хатніми справами.

Під Києвом дворічний малюк сперся на москіту сітку і вилетів з третього поверху, поки мати займалась хатніми справами.

Інцидент трапився у Вишгороді.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

На щастя, малюк відбувся лише забоями та саднами.

"Вкотре звертають до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду. Пам’ятайте - ви несете відповідальність за життя і безпеку своїх синів та доньок", - зазначив Нєбитов.

На Донеччині батька, який сам виховував двох дітей, вбив ворожий снаряд, що розірвався на приватному подвір’ї. У цей момент братик і сестричка були в будинку та дивом залишилися живі. Правоохоронці, волонтери та госпітальєри вивезли дітей з-під обстрілів. Наразі 9-річний Андрій та 10-річна Оля перебувають у безпечному місці, їх забрала рідна тітка.

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