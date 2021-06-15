Під Києвом діти впали до вигрібної ями: 10-річна дівчинка загинула, 4-річний хлопчик — у реанімації

Хлопчик провалився, а сестра намагалася його врятували, однак також впала до ями.

У селі Кийлів Бориспільського району на Київщині 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали до вигрібної ями вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчика доставили до лікарні у непритомному стані.

Про це інформує поліція Київської області.

Діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку. Вони попросились у охоронця до вбиральні. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також впала до ями.

Охоронець, почувши крики дітей, кинувся на допомогу. Малечу витягли з ями непритомними та викликали "швидку". Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

За словами правоохоронців, сім’я ромів прибула до Кийлова з Ужгорода та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.

Раніше повідомлялося, що у Києві у сміттєзбірнику виявили тіло людини, замотане у ковдру.

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