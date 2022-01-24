Під Києвом чоловіка оголосили в розшук за розбій, а співмешканка відкупила його за $5 тисяч: фото

Під Києвом чоловіка оголосили в розшук за розбій, а співмешканка відкупила його за $5 тисяч: фото

Нині правоохоронця, який отримав хабар, звільнили та судитимуть.

Під Києвом чоловіка оголосили в розшук за розбійний напад, а співмешканка відкупила його за $5 тисяч.

Нині правоохоронця, який отримав хабар, звільнили та судитимуть.

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Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків начальника сектору одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що експравоохоронець пообіцяв жіннці здійснити вплив на керівництво райвідділу, щоб поліцейські не затримували її співмешканця, оголошеного у розшук за скоєння розбійного нападу. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів США.

У жовні 2021 року чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис грн.

На нього чекає суд.

Нагадаємо, у Харкові чиновниця погоріла на хабарі, який вона вимагала у жінки з 3 групою інвалідності. За 7 тисяч гривень вона погодилася надати довідку-висновок про час настання інвалідності.

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