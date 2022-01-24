Під Києвом чоловіка оголосили в розшук за розбій, а співмешканка відкупила його за $5 тисяч: фото

Нині правоохоронця, який отримав хабар, звільнили та судитимуть.
Під Києвом чоловіка оголосили в розшук за розбійний напад, а співмешканка відкупила його за $5 тисяч.
Нині правоохоронця, який отримав хабар, звільнили та судитимуть.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків начальника сектору одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Розслідуванням встановлено, що експравоохоронець пообіцяв жіннці здійснити вплив на керівництво райвідділу, щоб поліцейські не затримували її співмешканця, оголошеного у розшук за скоєння розбійного нападу. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів США.
У жовні 2021 року чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис грн.
На нього чекає суд.
Нагадаємо, у Харкові чиновниця погоріла на хабарі, який вона вимагала у жінки з 3 групою інвалідності. За 7 тисяч гривень вона погодилася надати довідку-висновок про час настання інвалідності.
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