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Під Києвом чоловік зарізав товариша по чарці та заснув під парканом

Під Києвом чоловік зарізав товариша по чарці та заснув під парканом

Національна поліція України

31-річний чоловік  зарізав 70-річного пенсіонера, з яким випивав.

У селі Підгірці біля Києва 31-річний чоловік вбив свого 70-річного товариша по чарці.

Про це інформує поліція Київської області.

Пенсіонер помер від удару ножем у серце. Правоохоронці виявили біля паркану подвір’я, де стався злочин, ще одного чоловіка, який спав.

За словами правоохоронців, під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. 31-річний чоловік наніс ножем удар товаришу в грудну клітину. Власник будинку помер на місці. Після цього зловмисник вийшов на двір та заснув поблизу огорожі.

Нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину — умисне вбивство. Чоловікові загрожує ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

Раніше повідомлялося, що під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку.

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