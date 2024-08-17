Під Києвом чоловік вбив двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям: як покарали злочинця

Чоловіка, який вбив під Києвом двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям, засуджено до 14 років ув’язнення.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Вбивство сталося у вересні 2022 року в селі Глібівка Вишгородського району.

"Того дня між трьома чоловіками, які спільно вживали алкоголь, виник конфлікт. Прокурор у суді довів, що з метою помсти за словесні образи на свою адресу, засуджений схопив кирку та завдав своїм опонентам численні удари нею по голові. Від отриманих травм потерпілі померли на місці скоєння злочину. За допомогою будівельно-садової тачки чоловік наступного дня перемістив тіла вбитих до ями на подвір’ї свого домоволодіння і закидав їх будівельним сміттям", – повідомили у прокуратурі.

Прокурор повністю довів провину мешканця Київщини у вчиненні інкримінованого йому правопорушення.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.

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