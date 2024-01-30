Під Києвом чоловік дістав протипіхотну міну і хотів підірвати будинок із поліцейськими

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

На Київщині чоловік дістав протипіхотну міну і хотів підірвати будинок із поліцейськими. Відомо, що він зберігав у будинку протипіхотні та мінометні міни, гранати, запали, підривачі, електродетонатор, набої, саморобні вибухові пристрої

Про це повідомляє поліція Київської області.

Днями на спецлінію "102" надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. На місце події одразу виїхав наряд реагування патрульної поліції.

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"Під час зʼясування обставин 58-річний мешканець Фастівщини почав погрожувати поліцейським боєприпасом, маючи намір підірвати домоволодіння. Правоохоронці одразу евакуювали усіх мешканців оселі та спільно зі спецпризначенцями провели невідкладний обшук. Встановлено, що правопорушник зберігав у будинку протипіхотні та мінометні міни, гранати, запали, підривачі, електродетонатор, набої, саморобні вибухові пристрої. Усі предмети вилучено та направлено для проведення експертизи", - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактами незаконного зберігання боєприпасів, вибухових речовин та погрози працівнику правоохоронного органу, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 ККУ). Відтепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині жінка викликала поліцію, бо її чоловік змусив зайнятися із ним сексом.

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