Під Києвом чоловік через відмову продати алкоголь відкрив вогонь по поліції

У Броварах чоловік напав на правоохоронців із рушницею в супермаркеті, де йому не вдалося купити алкоголь у заборонений час.
Нападника вдалося затримати, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.
За даними правоохоронців, близько півночі 53-річний чоловік намагався купити алкоголь у заборонений для цього час, проте після того, як отримав відмову, взяв рушницю та розбив двері магазину.
Поліцейські, які опинилися на місці події, намагалися зупинити порушника, проте той вистрілив у їхній бік з рушниці. У пресслужбі відомства про постраждалих поліцейських не повідомили.
У зв'язку з інцидентом поліція провела спецоперацію, під час якої за участю спецназу чоловіка затримали в нього вдома. Під час обшуку за місцем проживання нападника знайдено рушницю, патрони та гранату.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік відкрив стрілянину з балкону дев'ятого поверху.
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