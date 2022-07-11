Під Києвом чоловік через відмову продати алкоголь відкрив вогонь по поліції

У Броварах чоловік напав на правоохоронців із рушницею в супермаркеті, де йому не вдалося купити алкоголь у заборонений час.

Нападника вдалося затримати, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.

За даними правоохоронців, близько півночі 53-річний чоловік намагався купити алкоголь у заборонений для цього час, проте після того, як отримав відмову, взяв рушницю та розбив двері магазину.

Поліцейські, які опинилися на місці події, намагалися зупинити порушника, проте той вистрілив у їхній бік з рушниці. У пресслужбі відомства про постраждалих поліцейських не повідомили.

У зв'язку з інцидентом поліція провела спецоперацію, під час якої за участю спецназу чоловіка затримали в нього вдома. Під час обшуку за місцем проживання нападника знайдено рушницю, патрони та гранату.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік відкрив стрілянину з балкону дев'ятого поверху.

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