Каже, що образився: під Києвом чоловік убив молотком жінку, яку запросив на побачення (фото, відео)

Загибла пішла на побачення із лаборантом одного зі столичних коледжів, а під час зустрічні між ними виникла сварка, яка завершилась жорстоким убивством.

У селі Заруддя Київської області чоловік через образу забив молотком до смерті свою кохану. Після цього зловмисник втік з місця події та намагався переховуватись.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

"Образився, взяв молоток і завдав коханій п'ять ударів по обличчю. Так закінчилось побачення двох молодих людей у Вишгородському районі Київщини. Лаборант одного зі столичних коледжів поїхав відпочивати на дачу і раптово зник зі зв’язку", – розповіла Прянішнікова.

За словами речниці, родичі чоловіка почати розшукувати його та попросили сусідку по дачі провідати його, але та виявила в будинку тіло жінки зі слідами насильницької смерті.

Слідчі з’ясували, що 45-річна жінка напередодні пішла на побачення із 39-річним лаборантом, а під час зустрічні між ними виникла сварка, яка завершилась жорстоким убивством.

Чоловік працював лаборантом в одному з київських коледжів

Зловмисника правоохоронці знайшли в одному із населених пунктів Київської області.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Опубліковано Irina Pryanishnikova Пʼятниця, 21 липня 2023 р.

Нагадаємо, у селищі Пісківка на Київщині чоловік забив співмешканку до смерті через ревнощі.

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