Під Києвом через п’яного водія у ДТП постраждала ціла родина: фото

Під Києвом через п’яного водія у ДТП постраждала ціла родина: фото

Відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КАМАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди.

Під Києвом через п’яного водія у ДТП постраждала ціла родина. Відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КАМАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди.

Аварія сталася вчора ввечері, 17 жовтня, на Броварщині на автодорозі "Київ-Чернігів".

Про це повідомляє поліція Київської області.

Внаслідок зіткнення пасажири легковика - мама, бабуся та 7-річна дівчинка отримали тілесні ушкодження. Їх доправлено до місцевої лікарні.

На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та виявили автомобіль КАМАЗ у селищі Велика Димерка. За кермом вантажівки був 41-річний житель Миколаївської області.

Під час освідування водія-втікача, встановлено, що він був п’яним. У його крові виявлено 2,1 проміле алкоголю, що перевищує норму майже у 10,5 разів.

Авто вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини ДТП, призначені відповідні експертизи. Триває досудове розслідування.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, у Києві на Брест-Литовському шосе п'яний водій мікроавтобуса скоїв ДТП, в'їхавши у поліцейське авто. У результаті аварії чотири людини травмувалися.

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