Під Києвом боєць тероборони збив російську крилату ракету з кулемету

Від ракети летіли зелені іскри, коли вдавалося по ній влучити.

Під Києвом під час масованого ракетного удару Росії по Україні боєць тероборони збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це йдеться в сюжеті Оbozrevatel.

Один із товаришів по службі українського військового розповідає, що від ракети летіли зелені іскри, коли вдавалося по ній влучити.

Ракета впала посеред поля біля позицій ЗСУ.

"Майже неможливо, але це було зроблено", — кажуть бійці.

Нагадаємо, російські війська влаштували 16 грудня масований ракетний обстріл України, випустивши 76 ракет. Українським системам ППО вдалося збити 60 із них.

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