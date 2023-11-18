Під Києвом, у Боярському районі, бізнесмен та благодійник Дел Лой Хенсон із США проспонсорував будівництво селища для українських переселенців, які втратили житло на окупованих територіях, або внаслідок бойових дій.

Про це розповів блогер та журналіст Денис Казанський.

Так, перші мешканці почали заселяти до будинків від 21 жовтня 2023 року, поки що тут проживає кілька сотень людей. Переселенцям надали не лише житло, а й всі меблі і посуд.

Вже незабаром людей тут буде більше – будівництво ще триває, розповів Казанський.

Які умови проживання

Переселенці можуть безкоштовно проживати у цих будинках протягом 5 років. Також є можливість безкоштовно харчуватися у місцевій їдальні. Одна з важливих умов проживання – працездатні люди мають працювати.

Селище під Києвом для українських переселенців

Селище під Києвом для українських переселенців

Селище під Києвом для українських переселенців

Як розповіла директорка волонтерського фонду "До України з любов’ю" Тетяна Рябоволова, відбір людей для проживання відбувався від липня, за цей час надійшло понад 7 тисяч звернень.

Насамперед до містечка заселяють тих, хто втратив через війну члена сім’ї – військового, чи громадянського, інвалідів, одиноких матерів. Комісія, яка приймає рішення про заселення, складається з 8 людей – 4 з української та 4 з американської сторони.

Мешканка містечка Ольга, яка з родиною переїхала з Бахмута , розповіла про свої враження від житла. За її словами, їм надали все, що вони втратили вдома, навіть постільну білизну, рушники, зубні пасти та щітки. Коли родина заселилась, волонтери подбали про їжу – у холодильнику були продукти для приготування борщу.

Нагадаємо, в Німеччині пропонують наймати на роботу українців без достатнього знання мови.

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