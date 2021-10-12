Під Києвом батько і син напали на поліцейських з вилами: їх зупиняли пострілами

Під Києвом батько і син напали на поліцейських з вилами: їх зупиняли пострілами

Обоє чоловіків були напідпитку. Вони обматюкали копів, шарпали їх за форму та кидалися у бійку.

У Фастівському районі Київської області двоє чоловіків — батько і син — напали на поліцейських. Один із зловмисників був озброєний вилами.

Про це інформує поліція Київської області.

До поліції надійшло повідомлення щодо крадіжки інструментів. На місці події перебували 63-річний батько та його 28-річний син. Обоє чоловіків були напідпитку.

Вони обматюкали копів, шарпали їх за форму та кидалися у бійку. Схопивши вила, молодик накинувся на поліцейських. На зауваження чоловік не реагував. Через це правоохоронці були вимушені здійснити попереджувальний постріл вгору.

Поліція Київської області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам підозри.

Нагадаємо, що це вже не перший виадок, коли зловмисники "озброюються" вилами для нападу на правоохоронців. Так, влітку у Рівненській області поліцейському, який прибув на виклик, прокололи вилами ногу.

У цій же області 2018-го зловмисник проколов вилами правоохоронцю плече, руку та вдарив по голові. Тоді життя 25-річного сержанта Олександра Гордійчука врятувати не вдалося.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання