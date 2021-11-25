Під Києвом автомобіль Hyundai Sonata вилетів з дороги й перекинувся: фото

Внаслідок ДТП водій Hyundai Sonata був травмований, а сам автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.
Серйозна аварія сталася 25 листопада між Києвом та Коцюбинським.
На повороті з вулиці Пономарьова у ліс вилетів автомобіль Hyundai Sonata і перекинувся.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
Внаслідок ДТП водій Hyundai Sonata був травмований, а сам автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження. Про це повідомив Obozrevatelіз посиланням на свої джерела.
"Попередньо було встановлено, що водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав з дороги до лісосмуги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Потерпілого з численними травмами госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17", – розповів співрозмовник видання.
Обставини та причини аварії встановить поліція.
Нагадаємо, у Києві п'яний водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки: Honda, Kia та Ford. Трьох людей ушпиталили з травмами.
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