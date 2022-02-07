Під Києвом археологи відкопали кургани бронзового віку: інфографіка

Вік унікальних знахідок – понад чотири тисячі років.

Під Києвом археологи відкопали кургани бронзового віку.

Науковці вивчали ділянки майбутньої нової кільцевої дороги навколо столиці. Саме тоді вони виявили одразу 11 нових знахідок – залишків давніх поселень та курганів.

Про це повідомляє науково-дослідницький центр "Рятівна археологічна служба" у Facebook.

Вік унікальних знахідок – понад чотири тисячі років, вони належать до доби бронзи.

Раніше на обстеженні другої ділянки великої кільцевої було виявлено 26 об’єктів археології, а зараз до них додалося ще 11.

"Під час обстеження другої ділянки ВКАД ми натрапили на 26 пам’яток. Частина з них були відомі раніше. А от про 11 досі не було жодної інформації", –зазначив директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук.

Зазначається також, що вік найдавніших знахідок – понад 10 тисяч років.

"Ця ділянка вирізняється великою густотою пам’яток. Особливо цікавими для нас є кургани: ми натрапили на три окремі насипи та одну курганну групу. Попередньо датуємо їх добою бронзи, тобто їхній вік – понад чотири тис років", – розповів заступник директора Рятівної археологічної служби Тарас Милян.

Нагадаємо, у "Софії Київській" археологи знайшли унікальний енколпіон (хрест-реліктарій). Знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття.

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