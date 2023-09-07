Під Києвом 47-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати: що відомо

Андрій Нєбитов уточнив, що, за попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.

У місті Вишневе під Києвом 47-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Подія сталася близько 16:00. Мешканці Вишневого повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок.

"В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними громадянин скоїв самогубство", - розповів Нєбитов.

Залишки гранати m/50 / Фото: Андрій Нєбитов

Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих мешканціввнаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Вкотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу та пригніченість, звертайтесь за фаховою допомогою", - закликає головний поліціянт Київщини.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату у друзів. Внаслідок детонації вибухового пристрою загинув 27-річний хлопець, ще троє людей отримали поранення. Зокрема, постраждала сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

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