Під Києвом 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну родичку: відео

В одному із сіл Броварського району на Київщині 38-річний фігурант вчинив сексуальне насильство стосовно 13-річної родички.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік вмовив дівчину усамітнитись з ним, запропонував вступити в статевий акт, на що вона відмовила. Однак затриманого це не зупинило — він здійснив сексуальне насильство проти її бажання", - йдеться у повідомленні.

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Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч. 4 ст. 152 ККУ]. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтував 13-річну родичку: поліція Київщини оголосила про підозру зловмиснику У одному із сіл Броварщина 38-річний фігурант вчинив сексуальне насильство відносно малолітньої. Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік вмовив дівчину усамітнитись з ним, запропонував вступити в статевий акт, на що вона відмовила. Однак затриманого це не зупинило — він здійснив сексуальне насильство проти її бажання. Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч. 4 ст. 152 ККУ]. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Моя Київщина Моя Київщина КиївВлада - Новини Києва і області Обозреватель Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 8 серпня 2023 р.

Нагадаємо, у Києві чоловік заманив до квартири 24-річну сусідку та зґвалтував її.

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