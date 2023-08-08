Під Києвом 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну родичку: відео

Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік умовляв дівчинку усамітнитись з ним, а коли отримав відмову, узяв дитину силою.
В одному із сіл Броварського району на Київщині 38-річний фігурант вчинив сексуальне насильство стосовно 13-річної родички.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік вмовив дівчину усамітнитись з ним, запропонував вступити в статевий акт, на що вона відмовила. Однак затриманого це не зупинило — він здійснив сексуальне насильство проти її бажання", - йдеться у повідомленні.
Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.
За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч. 4 ст. 152 ККУ]. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Зґвалтував 13-річну родичку: поліція Київщини оголосила про підозру зловмиснику У одному із сіл Броварщина 38-річний фігурант вчинив сексуальне насильство відносно малолітньої. Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік вмовив дівчину усамітнитись з ним, запропонував вступити в статевий акт, на що вона відмовила. Однак затриманого це не зупинило — він здійснив сексуальне насильство проти її бажання. Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч. 4 ст. 152 ККУ]. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Моя Київщина Моя Київщина КиївВлада - Новини Києва і області ОбозревательОпубліковано Поліція Київської області Вівторок, 8 серпня 2023 р.
Нагадаємо, у Києві чоловік заманив до квартири 24-річну сусідку та зґвалтував її.
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