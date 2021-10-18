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Під Києвом 24-річний хлопець до смерті побив учасника ООС: зловмисникові повідомили про підозру

Під Києвом 24-річний хлопець до смерті побив учасника ООС: зловмисникові повідомили про підозру

pixabay.com

На 44-річного учасника війни на Донбасі раптово напав перехожий. За попередніми даними, зловмисник був п'яним.

Спортсменові, який до смерті побив учасника ООС у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, повідомили про підозру.

Про це інформує поліція Київської області.

Інцидент стався пізно ввечері 14 жовтня. Правоохоронцям повідомили, що в селищі Петропавлівська Борщагівка лежить чоловік без свідомості. У нього був відсутній пульс та дихання. Поліцейські і медики намагалися реанімувати потерпілого,  втім, на жаль, отримані травми виявилась несумісними із життям. 

Як з’ясувалось, на 44-річного учасника війни на Донбасі раптово напав перехожий. Зловмисник наніс чоловікові кілька ударів, після чого намагався втекти. Нападником виявився 24-річний уродженець Кропивницького. Він займався бойовими мистецтвами. За попередніми даними, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, підозрюваний є підсудним у ще одному кримінальному провадженні на Кіровоградщині щодо скоєння грабежу.

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі суд вже обрав запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Зазначимо, що в Україні останнім часом почастішали випадки нападів на військових чи ветеранів АТО:

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