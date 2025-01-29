Під Києвом 18-річний хлопець на замовлення кураторів із РФ підпалив релейну шафу на залізниці: деталі, фото

Хлопець перебував у пошуках легкого заробітку, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Під Києвом 18-річний хлопець на замовлення кураторів з Росії підпалив релейну шафу на залізниці. Подія сталася поблизу села Клавдієво-Тарасове.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"10 січня, о 14:53, до поліції надійшло повідомлення про загоряння релейної шафи на перегоні Немішаєве – Клавдієво-Тарасове. На місце події прибули працівники Бучанського управління поліції та виявили сліди підпалу. Під час проведення слідчо-оперативних заходів по гарячих слідах поліцейські встановили зловмисника", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант перебував у пошуках легкого заробітку та через Telegram погодився на пропозицію представника РФ здійснити підпал, за що мав отримати гроші. Для виконання ворожого завдання фігурант облив заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейну шафу та підпалив.

18-річний хлопець підпалив релейну шафу на залізниці під Києвом / Фото: Поліція Київської області

Загоряння релейної шафи виконавець зафільмував на смартфон для звітування перед російським замовником.

18-річний хлопець підпалив релейну шафу на залізниці під Києвом / Фото: Поліція Київської області

Поліцейські Київщини передали зловмисника співробітникам СБУ.

За вчинення диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) фігуранту загрожує покарання – 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Поліція вкотре наголошує: "Не піддавайтесь на провокації ворога, наслідком такої "співпраці" може стати довічне позбавлення волі!"

Зазначимо, на Київщині удвічі збільшилася кількість тяжких злочинів, скоєних на замовлення спецслужб РФ.

Нагадаємо, у Києві на Троєщині 24-річний чоловік спалив Subaru Forester військового за обіцяну тисячу доларів США.

Читайте також: