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Під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички: що відомо (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички: що відомо (фото)

У Бучі електропотяг збив 17-річну дівчину / Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала платформу.

У Бучі під Києвом електропотяг збив 17-річну дівчину.

Про це повідомила поліція Київщини.

"15 вересня, близько 18:20, до Бучанського управління поліції Київщини зателефонували очевидці та повідомили про те, що в районі залізничного переїзду дівчина загинула під колесами електропотяга", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася ввечері 15 вересня / ©
Трагедія сталася ввечері 15 вересня

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала платформу. Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося / ©
Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік погрожував бойовою гранатою 17-річній доньці коханої жінки.

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Дата публікації
Перегляди
684
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