Під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички: що відомо (фото)

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала платформу.

У Бучі під Києвом електропотяг збив 17-річну дівчину.

Про це повідомила поліція Київщини.

"15 вересня, близько 18:20, до Бучанського управління поліції Київщини зателефонували очевидці та повідомили про те, що в районі залізничного переїзду дівчина загинула під колесами електропотяга", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася ввечері 15 вересня

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала платформу. Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік погрожував бойовою гранатою 17-річній доньці коханої жінки.

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