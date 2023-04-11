Під Києвом 13-річний хлопчик на скутері в’їхав в автівку: фото

У результаті ДТП школяр зломав ногу та був доправлений до лікарні.

Під Києвом 13-річний хлопчик на скутері в’їхав в автівку

Аварія сталася 10 квітня о 18:20 у Броварах.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Як з’ясували працівники Броварського управління поліції Київщини, 25-річна водійка Skoda не надала переваги у русі мопеду Honda, яким керував школяр. У результаті сталося зіткнення двох транспортних засобів.

У результаті ДТП школяр зломав ногу та був доправлений до лікарні. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).

Стосовно батьків 13-річного хлопця поліцейські склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП).

Нагадаємо, на Київщині депутат селищної ради постане перед судом за спричинення смертельної ДТП. П'яний депутат влетів у мопед. В результаті аварії водій та пасажирка мопеду померли на місті.

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