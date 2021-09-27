Під Чорнобилем зафіксували рогатих "нелегалів": відео

Компанія з трьох биків впевнено прямувала асфальтом в районі КПП Паришів.

Під Чорнобилем зафіксували рогатих "нелегалів".

У Чорнобильській зоні гуляють бики-красені.

Про це повідомив Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ та оприлюднив відповідні відео.

На днях близько 20-ої години працівники ЧЗО стали свідками того, як компанія з трьох биків впевнено прямувала асфальтом в районі КПП "Паришів".

"З кадрів видно, що рогаті досить спокійно сприйняли автомобіль та світло фар. Чи належать вони до луб'янського стада диких корів - нам невідомо. Швидше за все, що ні. В одного з мандрівників на вусі помічено пластиковий чип зі штрихкодом", - йдеться у повідомленні під відео.

Водночас співробітник Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак під дописом зазначає, що це бики з Білорусі.

"До луб'янських вони не можуть належати, бо луб'янські - чорно-білі, а ці руді! Це - білоруси, з Гденю", - пише він у коментарі.

Дописувачі у коментарях жартують, що це, мовляв, "Білоруські нелегали".

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

Автор відео - Володимир Вялько

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