Під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу: хто це був (фото)

Співробітники заповідника зазначають, що тваринам у лісі все важче знаходити собі їжу.

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу. Це був лось, вовки та лисиця.

Відповідні світлини оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Ось і кінець осені… Короткі похмурі дні, довгі темні ночі… Тваринам в лісі все важче знаходити собі поживу.

Лосі харчуються пожухлою травою, гілочками з залишками листя і молодими пагонами сосни.

Лисиця відшукує свої повсякденні ласощі – мишоподібних гризунів.

Вовки активно прочісують ліс, сподіваючись на більш солідний трофей", – йдеться у дописі заповідника під фото.

Лисиця відшукує свої повсякденні ласощі – мишоподібних гризунів / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вовки активно прочісують ліс, сподіваючись на більш солідний трофей / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Незабаром випаде перший сніг, і у мешканців лісу з’являться нові проблеми, зазначають співробітники Чорнобильського заповідника.

Нагадаємо, раніше під Чорнобилем до фотопастки потрапили вовки, які влаштували двобій.

Порятунок лося, що заблукав на Лук'янівці: як приборкували налякану тварину

Читайте також: