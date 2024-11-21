Під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу: хто це був (фото)

Співробітники заповідника зазначають, що тваринам у лісі все важче знаходити собі їжу.
У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу. Це був лось, вовки та лисиця.
Відповідні світлини оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
"Ось і кінець осені… Короткі похмурі дні, довгі темні ночі… Тваринам в лісі все важче знаходити собі поживу.
- Лосі харчуються пожухлою травою, гілочками з залишками листя і молодими пагонами сосни.
- Лисиця відшукує свої повсякденні ласощі – мишоподібних гризунів.
- Вовки активно прочісують ліс, сподіваючись на більш солідний трофей", – йдеться у дописі заповідника під фото.
Незабаром випаде перший сніг, і у мешканців лісу з’являться нові проблеми, зазначають співробітники Чорнобильського заповідника.
Нагадаємо, раніше під Чорнобилем до фотопастки потрапили вовки, які влаштували двобій.
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