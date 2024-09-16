Під час восьмої повітряної атаки російських окупантів на Київ летіло майже два десятки БпЛА - Попко

У ніч проти 16 вересня відбулася восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соціальній мережі.

Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт «Shahed». Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

"Щиро дякуйте хлопцям і дівчатам з протиповітряної оборони за захист життя! За захист всієї нашої держави! Підтримуйте Збройні Сили і вірте в нашу Перемогу. Бережіть себе!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

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