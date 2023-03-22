Під час тривоги не спустився в укриття: на Київщині з 5-го поверху дістали тіло ще одного загиблого (відео)

Загиблий проігнорував повітряну тривогу і не спустився до укриття.

Кількість жертв унаслідок російської атаки дронами по Київській області зросла до чотирьох. У Ржищеві з п'ятого поверху зруйнованого гуртожитку дістали тіло 40-річного чоловіка.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що загиблий працював водієм. Після оголошення повітряної тривоги вночі 22 березня чоловік не спустився до укриття.

Під завалами будинку продовжують шукати людей. Доля ще чотирьох мешканців невідома.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Усі вісім БПЛА знищила українська протиповітряна оборона. Однак уламками було пошкоджено гуртожиток у місті Ржищів. Частина будівлі повністю зруйнувалася. Серед загиблих - водій швидкої, який приїхав рятувати людей.

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