Під час суперечки з дружиною підірвав гранату: на Київщині загинув чоловік

На Київщині у селі Дернівка Баришівської громади, 7 березня, 58-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати.

Про це інформує поліція Київської області.

За даними правоохоронців, між подружжям спалахнув конлікт, під час якого чоловік дістав вибуховий пристрій з кишені. Вибухівку чоловік знайшов після деокупації території.

"В будинку поліцейські виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1. Крім того, жінку загиблого з отриманими осколковими пораненнями доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік дістав протипіхотну міну і хотів підірвати будинок із поліцейськими.

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