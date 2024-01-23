Під час ракетної атаки на Київ уламки влучили у спорткомплекс біля "Локомотиву" - наслідки

У Солом'янському районі біля стадіону "Локомотив" уламки ворожої ракети влучили у спорткомплекс. Зараз ця будівля зруйнована майже вщент - дах, несучі конструкції. На місці продовжують працювати рятувальні служби, поліція.

Що там відбувається - розповіла журналістка Олена Логінова.

За даними столичного ДСНС, рятувальники виїжджали до Святошинського, Подільського та Солом'янського районів.

"Цей об'єкт - нежитлова двоповерхова споруда цивільного призначення. Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження території, а також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони нікому не могли зашкодити. На цій точці було сім потерпілих, на 9 годину інформація, що їх вісім", - розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Пошкоджено не лише спорткомплекс, але й багатоповерхівку, яка розташовувалася біля епіцентру влучання уламків ракети. Вибито скло в квартирах.

Мешканці багатоповерхівок кажуть, що ранковий вибух був дуже потужний.

"Почули дуже сильний вибух. Після цього нові склопакети на вікнах витримали, а старі не витримали. Будинок постраждав, постраждав технікум", - пригадує Олександр, місцевий житель:

Також пошкоджено фаховий коледж будівництва і архітектури. Він є поруч зі спорткомплексом, у коледжі вибиті вікна. Студенти коледжу розповіли, що на момент вибуху були в укриттях, але вибух був настільки потужний, що вони його чули навіть там. Гуртожиток також постраждав, у ньому вибиті вікна. Зараз студентів. які жили в гуртожитку, відпустили додому тимчасово. Всіх студентів перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі деталі про ракетний удар по Києву.

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