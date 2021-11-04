Під час пожежі в Лаврі постраждали троє людей: один вистрибнув з вікна другого поверху (відео)

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі постраждали троє людей. Один з них вистрибнув з вікна другого поверху.
Про це повідомив паблік "Київ Сейчас".
Рятувальники ліквідували загоряння в майстерні по розпису ікон на території Лаври.
Як повідомляє Головне управління ДСНС України у м .Києві, о 13:45 у Печерському районі по вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється).
О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 - ліквідовано.
До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, що у Києві в дитячому садочку виникла пожежа. Більше 100 дітей були евакуйовані з приміщення.
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