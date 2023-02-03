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Під час повітряної тривоги на столичній Оболоні невідомі підірвали петарду біля житлового будинку

Під час повітряної тривоги на столичній Оболоні невідомі підірвали петарду біля житлового будинку

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
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Під час повітряної тривоги на столичній Оболоні невідомі підірвали петарду біля житлового будинку

Скриншот із відео

Повідомляється, що петарду кинули з вікна будинку, чим доволі сильно налякали мешканців.

В поліції Києва нам повідомили, що на лінію 102 не надходило повідомлень від громадян. 

"Поки не надходило повідомлень від громадян про цей випадок. Поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють адресу, де це відбулося", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, в районі Макарова на Київщині 47-річний тракторист підірвався на російській протитанковій міні, коли виконував польові роботи. Чоловік дивом вцілів.

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