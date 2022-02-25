Під час повітряної тривоги наземні станції метро у Києві не працюватимуть

Під час повітряної тривоги наземні станції метро у Києві не працюватимуть

КМДА закликає киян переміститися в інші укриття або на підземні станції.

У Києві під час сигналу "повітряна тривога" наземні станції метро "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть.

Про це інформує КМДА.

Зазначається, що ці станції не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. КМДА закликає киян переміститися в інші укриття або на підземні станції.

"Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві оголошена повітряна тривога.