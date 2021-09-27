Під час конфлікту киянин застрелив перехожого (фото, відео)

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства.
У Києві на вулиці Овруцькій в Шевченківському районі між двома перехожими виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.
Про це у понеділок, 27 вересня, повідомили у столичному управлінні Національної поліції
"На спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Овруцькій стріляли в чоловіка. На місце події негайно прибули наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна групи районного та Головного управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.
За словами слідчого Віталія Журби, на місці правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини, поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події.
З’ясувалося, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від отриманого вогнепального поранення в груди помер на місці.
Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Стрільцеві повідомлено про підозру, а також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.
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