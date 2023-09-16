Під час боїв у Гостомелі РФ втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ: спецпризначенець ГУР розповів про бій за селище

Росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" у Косово від 12 червня 1999 року.

Під час боїв у Гостомелі Київської області РФ втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ.

Про це повідомив Герой України, командир підрозділу спецпризначення ГУР МО України, офіцер-розвідник, який брав участь у битві за Київ. Він нагадав деталі бойових дій у Гостомелі, де росіяни мали намір висадити десант і захопити аеродром "Антонов".

"За планом Москви, летовище під Києвом мало послужити ключовим хабом для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для подальшої окупації столиці України.

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"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", ― зазначив Герой України.

Розвідник пояснив, що дії спецпризначенців ГУР МО України та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних бортів з військами та технікою. Ворог зазнав значних втрат.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", ― повідомив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, 2 квітня 2022 року Збройні сили України звільнили від окупантів усю Київську область.

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