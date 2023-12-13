Під час атаки на Київ ракета впала на території лікарні: кількість постраждалих зросла до 45 осіб

Стали відомі наслідки нічної атаки на Київ.
Під час нічної атаки на столицю у ніч проти 13 грудня 2023 року відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень Києва.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Києва Віталій Кличко.
В кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.
Загалом в Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей.
Нагадаємо, що чимало киян отримали порізи від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.
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