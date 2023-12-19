Під Авдіївкою пекло: Кличко передав захисникам 100 дронів

Ще декілька партій безпілотників в дорозі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають в 47-му бригаду під Авдіївку. Хлопці їх там дуже чекають», - заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників, які брати Клички придбали для ЗСУ.

«Ми чекаємо ще кілька замовлених наступних партій БПЛА», - наголосив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що з 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони.

«Що стосується допомоги столичної громади - в 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень», - підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомив Віталій Кличко, у 2023 році Київ спрямував на допомогу захисникам 10% бюджету міста.