Першому заступнику Кличка вручили підозру: що відомо

Кличко пояснив, у чому справа.

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Про це 25 січня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Очільник міста пояснив, що у 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець".

"Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І в облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - написав він.

Кличко додав, що в 2009 році ділянка була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

Нагадаємо, що Кличко ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України. На засіданні обговорюватимуться заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка.

facebook/Віталій Кличко

Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус | Новини Києва

Читайте також: