Перший сніг у Києві: в поліції розповіли, скільки ДТП сталося у місті через зміну погоди

Перший сніг у Києві: в поліції розповіли, скільки ДТП сталося у місті через зміну погоди

Часто причинами аварій є те, що не всі водії змінили літні шини на зимові.

У Києві у вівторок, 23 листопада, випав перший сніг. Через це у місті після 17:00 сталось понад 25 ДТП.

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Про це у Facebook повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За даними правоохоронця, в столиці після 17:00 сталось понад 25 ДТП. Патрульна поліція оперативно складає адмінматеріали та відновлює рух транспорту.

Олексій Білошицький додав, що часто причинами аварій є те, що не всі водії змінили літні шини на зимові.

"Літні шини втрачають значну частину своїх якостей, коли температура повітря опускається нижче +7°C, адже володіють невідповідними для холодної пори властивостями: починають втрачати гнучкість та дубіти, падає інтенсивність зчеплення із дорожнім покриттям, що може призвести до некерованості автомобіля й збільшує ризик потрапляння в ДТП. Зимові шини зберігають свою еластичність, а значить, гарантують краще зчеплення та скорочують гальмівний шлях на холодних, мокрих, засніжених та обмерзлих дорожніх покриттях", - повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 23 листопада, випав перший сніг. Поки у Мережі публікували яскраві фото та відео, водії застрягли у кілометрових заторах.

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