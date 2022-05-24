Пережив місяць окупації на Київщині: Безсмертний розповів, як залишився живим

Політик, експосол України в Білорусі, один із авторів Конституції України Роман Безсмертний майже місяць прожив в окупованому Мотижині, що у Бучанському районі Київської області.

В етері "Сніданку з 1+1" чоловік розповів, що повернувся додому 27 лютого, щоб вивезти звідти свою 82-річну маму. Проте покидати рідну домівку жінка відмовилася.

Тоді Безсмертний вирішив декілька днів зачекати, аби вмовити маму виїхати, однак вже 27 лютого Мотижин окупували.

"Я якраз в'їжджав у село, і російська бронетехніка йшла за мною. З одного і з другого кінця", - розповів він.

Чоловік пригадав, що у першу ніч окупації росіяни кинули касетні бомби, тому загорілося декілька будинків у селі. Далі ситуація ускладнювалася, тому що Мотижин все більше блокували.

"Російські війська переходять не до маршевих проїздів по населеним пунктам на танках, БМП, "Уралах", а починається "обхід" населених пунктів. Спалення будинків, вбивство людей", - розповів Безмертний.

Російські військові розташувалися прямо на його паї, тож окупантів чоловік бачив просто з вікна. За кілька днів з початку окупації у Мотижині пропало тепло, газ і світло. Тоді Безсмертний почав раз на день топити піч.

"Я прокидався дуже рано тому що треба було встигнути нарубати дров до моменту, поки вони не виїжджали в рейд. А вони десь прокидалися в районі сьомої години ранку, гріли двигуни", - пригадав чоловік.

Тоді він знайшов старі каструлі, які можна гріти на відкритому вогні, варив суп на обід, а на вечерю - картоплю. Безсмертний обладнав місце у льосі для мами, аби вона могла там ховатися від обстрілів.

Чоловік розповів, що стикався з окупантами віч-на віч не раз. Його перший допит тривав більше чотирьох годин. Також неодноразово росіяни заходили до їхнього будинку та влаштовували обшук.

"Мене врятував випадок. Коли один з чоловіків почав кричати, відпустіть мене, я розкажу, хто тут живе. А серед них був такий активний, який весь час мене на розмову тягнув, азербайджанець. Той мене потягнув у це місце. І цей чоловік мене побачив, він злякався, тому що думав мене немає і почав заікатись. І потім ввечері окупанти почали мене допитувати, мовляв, чому він злякався", - додав Безмертний.

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