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Перевозив хасидів-паломників: у Київській області сталася смертельна ДТП

Перевозив хасидів-паломників: у Київській області сталася смертельна ДТП

ГУ Національної поліції в Київській області

Після зіткнення автомобіль викинуло у поле.

Сьогодні, 9 вересня,  в аварії загинув громадянин Ізраїля. Смертельна ДТП сталася в Чупирі. Поліцейські наразі з'ясовують обставини інциденту.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліцейські, які прибули на місце, а саме 109 км траси Київ-Одеса, виявили автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. 

Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. 

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Тому він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

У результаті один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився в мікроавтобусі, загинув. 

Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня хасиди завершили святкування єврейського нового року (Рош га-Шана). Паломники, які прибули до Умані з усіх куточків світу, почали роз’їжджатися по домівках.

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