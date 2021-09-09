Перевозив хасидів-паломників: у Київській області сталася смертельна ДТП

Після зіткнення автомобіль викинуло у поле.

Сьогодні, 9 вересня, в аварії загинув громадянин Ізраїля. Смертельна ДТП сталася в Чупирі. Поліцейські наразі з'ясовують обставини інциденту.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліцейські, які прибули на місце, а саме 109 км траси Київ-Одеса, виявили автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій.

Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Тому він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

У результаті один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився в мікроавтобусі, загинув.

Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня хасиди завершили святкування єврейського нового року (Рош га-Шана). Паломники, які прибули до Умані з усіх куточків світу, почали роз’їжджатися по домівках.

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