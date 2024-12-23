Переслідував до самого гуртожитку: в Києві іноземець вчинив сексуальне насильство щодо 12-річної дівчинки (фото)

У Києві іноземець вчинив сексуальне насильство щодо 12-річної дівчинки.

Про це повідомила поліція Києва.

"Іноземний студент переслідував малолітню потерпілу до гуртожитку, де вона проживала, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо неї", – розповіли у поліції.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік, перебуваючи у приміщенні гуртожитку, вчинив сексуальне насильство щодо її 12-річної доньки.

"Під час спілкування із правоохоронцями малолітня потерпіла повідомила, що під час прогулянки в Голосіївському районі до неї підійшов незнайомець, який почав її обіймати та всіляко приставати. Вирвавшись від чоловіка, дівчина побігла до свого гуртожитку, однак, зловмисник наздогнав її та продовжив вчиняти насильницькі дії сексуального характеру вже на кухні загального користування гуртожитку. Потерпілій вдалось втекти від кривдника до своєї кімнати, де вона одразу розповіла про скоєне дорослим", – йдеться у повідомленні поліції.

20-річний іноземець отримав шість років ув`язнення / Фото: Поліція Києва / Facebook

Тоді, під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний іноземець, який тимчасово перебував у столиці. Слідчі затримали кривдника та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, а в грудні поточного року суд завершив розгляд кримінального провадження. Тепер іноземець проведе шість років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував 12-річну доньку сусідки.

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