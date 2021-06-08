Перерізав гальмівний шланг у машині тещі: у Києві лікарю-стоматологу повідомлено про підозру у ще одному замаху на вбивство

Раніше чоловіку висунули підозру у замаху на вбивство пацієнтки, розбійних нападах та шахрайстві.

У Києві 33-річному лікарю-стоматологу повідомлено про підозру у ще одному замаху на вбивство.

Він перерізав гальмівний шланг у машині тещі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося раніше, у березні 2021 року лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою у Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

Під час досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. Так, у липні 2020 року підозрюваний на ґрунті тривалих неприязних стосунків здійснив замах на вбивство колишньої тещі, створивши умови для настання дорожньо-транспортної пригоди.

"Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.

Наразі підозрюваному за клопотанням прокурора продовжено строк тримання під вартою.

Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження стосовно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.

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