Переправляв ухилянтів за кордон: у КМВА відреагували на дії свого співробітника (відео)

Жодні попередні заслуги будь-кого,особливо офіцера ЗСУ, не можуть виправдати злочин наживи під час війни, зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на затриманя свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон.

У КМВА вважають такі дії ганьбою та зрадою тих, хто проливає свою кров на передовій.

"Це зрада тих, хто проливає свою кров на фронті. Українська Армія, влада і суспільство повинні остаточно очиститись від такої ганьби і зради. Це невід’ємна складова нашої перемоги над ворогом! Як зовнішнім, так і внутрішнім", - наголосили у Київській МВА.

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Водночас у КМВА зауважили, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації.

"Офіційно йому інкримінують оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби, які дозволяють військовозобов’язаним особам безперешкодно виїжджати закордон. Але зауважуємо, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КМВА підкреслили, що жодні попередні заслуги будь-кого з громадян України, особливо, якщо він є офіцером Збройних Сил України, не можуть виправдати злочин наживи під час війни.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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