Переполох у Києві на "Хрещатику": п'яний рецидивіст погрожував поліції зброєю (фото)

20-річному порушнику загрожує до семи років за ґратами.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який на станції метро "Хрещатик" конфліктував з пасажирами та чинив опір поліції під час затримання.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України.

Напередодні на станції метро "Хрещатик" працівники поліції підземки помітили, що п’яний чоловік конфліктував з пасажирами та грубо порушував громадський порядок.

Правоохоронці зробили порушнику зауваження, однак той не відреагував. Ба більше, зловмисник дістав пістолет та спрямував його у бік поліцейського, погрожуючи вистрелити. За попередніми даними, це була зброя травматичної дії.

Правоохоронці разом із громадянами затримали порушника, однак той завдав тілесних ушкоджень сержанту поліції.

Затриманим виявився 20-річний уродженець Кіровоградської області, який уже мав судимість. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за двома кримінальними статтями: погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство.

Зараз вирішується питання щодо взяття порушника під варту. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Поліція Києва затримала п’яного зловмисника, який конфліктував з людьми на станції метро "Хрещатик" / Фото: Національна поліція

До слова, 28 січня у кафе в центрі Києва сталася стрілянина, у якій постраждав 68-річний відвідувач.