Переплутали Великдень з Водохрещем: кияни пірнають на підтоплених набережних столиці (відео)

Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.
У Києві внаслідок підйому води у річці Дніпро підтопило декілька прогулянкових зон біля берегової лінії. Проте деякі кияни вирішили, що попри холодну погоду зараз – саме час попірнати.
У Мережі з'явилися відео, як деякі відчайдухи сьогодні купаються у Дніпрі.
Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.
Також у Мережі продовжують публікувати фото затопленої набережної. За словами місцевих, вода продовжує прибувати.
Зокрема, кияни з дрона зняли, як під водою опинився парк "Муромець" на Трухановому острові. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики – повністю затоплені.
Нагадаємо, що в Україні через страшний паводок підтоплено кілька областей. Весняна повінь лютує одразу в 5 регіонах.
На території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.
Під воду пішли також декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра.
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