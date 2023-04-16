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Переплутали Великдень з Водохрещем: кияни пірнають на підтоплених набережних столиці (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1110
Час на прочитання
1 хв
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Переплутали Великдень з Водохрещем: кияни пірнають на підтоплених набережних столиці (відео)

Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.

У Києві внаслідок підйому води у річці Дніпро підтопило декілька прогулянкових зон біля берегової лінії. Проте деякі кияни вирішили, що попри холодну погоду зараз – саме час попірнати.

У Мережі з'явилися відео, як деякі відчайдухи сьогодні купаються у Дніпрі.

Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.

Також у Мережі продовжують публікувати фото затопленої набережної. За словами місцевих, вода продовжує прибувати.

Зокрема, кияни з дрона зняли, як під водою опинився парк "Муромець" на Трухановому острові. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики – повністю затоплені.

Нагадаємо, що в Україні через страшний паводок підтоплено кілька областей. Весняна повінь лютує одразу в 5 регіонах.

На території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.

Під воду пішли також декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра.

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Дата публікації
Перегляди
1110
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