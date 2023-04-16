Переплутали Великдень з Водохрещем: кияни пірнають на підтоплених набережних столиці (відео)

Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.

У Києві внаслідок підйому води у річці Дніпро підтопило декілька прогулянкових зон біля берегової лінії. Проте деякі кияни вирішили, що попри холодну погоду зараз – саме час попірнати.

У Мережі з'явилися відео, як деякі відчайдухи сьогодні купаються у Дніпрі.

Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.