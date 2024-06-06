У Києві ділок продавав фальшиві довідки про перебування машин на військовому обліку: фото

Шахрай брав за свої так звані послуги по 15 тисяч гривень.

У Києві ділок за 15 тисяч гривень допомагав переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС, надаючи фальшиві довідки про перебування машин на військовому обліку – повідомлено про підозру посереднику.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 65-річному посереднику, що за гроші допомагав юридичним особам переоформити автомобілі, надаючи фальшиві довідки про перебування цих транспортних засобів на військовому обліку (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Крім того, повідомлено про підозру адміністратору територіального сервісного центру МВС, який незаконно надав цьому посереднику інформацію з обмеженим доступом з "Інформаційного порталу Національної поліції України" (ч. 2 ст. 362 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування триває / Фото: Прокуратура міста Києва

Досудовим розслідуванням встановлено, що посередник за 15 тисяч гривень допомагав переоформити два автомобілі, надавши їх власнику дві підроблені довідки щодо перебування транспортних засобів на військовому обліку. Без цих документів переоформити автомобілі неможливо.

За кожну фальшиву довідку чоловік брав по 15 тисяч гривень / Фото: Прокуратура міста Києва

Також було встановлено, що підозрюваний отримував від одного з адміністраторів сервісного центру МВС інформацію щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Адміністратор зробив три запити до системи під своїм логіном, а потім незаконно передав ці дані. Таким чином він допустив витік службової інформації.

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