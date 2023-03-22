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"Переломи, опіки, рвані рани": що відомо про стан постраждалих після російської атаки "Шахедами" на Київщині

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Переломи, опіки, рвані рани": що відомо про стан постраждалих після російської атаки "Шахедами" на Київщині

Фото: Андрій Нєбитов

Медики розповіли як почувають себе пацієнти, які пережили атаку дронами.

В лікарні, куди привезли постраждалих від нічної атаки росіян по гуртожитку на Київщині, сайту ТСН.ua розповіли про стан потерпілих.

“Двоє постраждалих знаходяться в стабільно важкому стані. Ще четверо чоловік отримали травми середньої важкості, одна людина проходить амбулаторне лікування. Люди отримали переломи кінцівок, опіки тулуба, рук, ніг, є рвані рани. У всіх травми практично одинакові. У одного пацієнта черепно-мозкова травма”, - розповіли нам в лікарні.

Також серед постраждалих одна дитина - хлопчик 15 років.

“В наслідок ракетного удару до нас потрапила ціла родина. Чоловік, дружина та дитина. Всім надаємо медичну допомогу. Медикаментів та матеріалів нам вистачає”, - кажуть у лікарні.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе в місті Ржищів на Київщині кількість загиблих зросла до шести

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